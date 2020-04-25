جمال حمزة: طارق حامد لا يستحق 13 مليونا.. وأفضل لاعب يساوى 4 فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه ينتمى إلى نادى الزمالك رغم انضمامه إلى النادى الأهلى ، مشيرا إلى أنه وقع للأحمر بسبب رفض الزمالك ضمه فى هذه الفترة.
وقال حمزة فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت:" أنه يتعجب من أسعار اللاعبين فى الوقت الحالى والتى لا يوجد معايير أو مقاييس لها، متسائلا:" لماذا يحصل طارق حامد فى الزمالك على 13 مليون جنيه أو أكثر؟".
تابع أنه يرى أن أفضل لاعب فى مصر فى الوقت الحالى لا يتخطى 4 أو 5 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الاندية تحصل على مبالغ لا تتناسب مع أسعار اللاعبين عندما تحصل على بطولات سواء محلية أو قارية مطالبا بالربط بين مكافآت البطولات والأرقام التى تحصل عليها الأندية وأسعار اللاعبين، قائلا:" اللاعب أبو 20 مليون هجيب إيه للنادى علشان يمنحه هذا الرقم".
وأكد جمال حمزة لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يتعجب من الأحاديث التى تدور حول أن التوأم حسام وإبراهيم حسن هما من حققا بطولات الزمالك مطلع الالفية الجديدة بعدما انتقلا للقلعة البيضاء قادمين من الأهلى.
وقال حمزة فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت:" أحترم التوأم حسام وإبراهيم حسن بشدة، ولكن دورهما مع الزمالك كان تكميلى لباقى اللاعبين الكبار فى الزمالك حينئذ حيث كان الفريق يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين مثل حازم إمام ووائل القبانى وعبد الحليم على وتامر عبد الحميد وعبد الواحد السيد وغيرهم".
أضاف نجم الزمالك السابق :" دور التوأم كان تكميلى فى حصد البطولات الكثيرة التى حققها هذا الجيل للقلعة البيضاء"، متسائلا:" لماذا لم يحقق التوأم حسام وإبراهيم بطولات مع النادى المصرى بعد انتقالها له؟!".
من ناحية أخرى، حدد مسؤولو الزمالك، شرطًا جديدا أمام صفقات الموسم القادم، وذلك قبل فترة الانتقالات المتقبلة ويتمثل الشرط أن أي لاعب سيكون مرشحا للانضمام إلى الفريق ويتحدث عن رغبته فى اللعب للأهلى أو الزمالك سيتم استبعاده من الترشيحات.
وترى إدارة الكرة بالقلعة البيضاء التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، أن أي مرشح للزمالك يجب أن يتوفر فيه هدفا واضحا وهو رغبته بالانضمام للفريق الأبيض فقط مع استبعاد أي مرشح يقوم باستخدام ورقة المنافس من أجل المزايدة فى المقابل المالى للصفقة.
فيما كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف النادى الأبيض فى عدد من الملفات المختلفة التى يأتى على رأسها تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض وقال حمادة أنور:"تحدثنا مع كارتيرون ولا يوجد أي مشاكل بين الطرفين ولكن لم يحدث تطرق لمدة تجديد التعاقد، لأن التجديد يكون بناء على الارتباطات القادمة فهل يمكن لأحد تحديد إمكانية استئناف الدوري من عدمه؟.. ولكن متمسكون بالطبع باستمرار كارتيرون".
فيما أبدى عضو مجلس الزمالك اندهاشه من الحكم الذى حصل عليه التونسى حمدى النقاز الذى فسخ عقده مع النادى من طرف واحد وحصل على حكما من الاتحاد الدولى بتغريم النادى الأبيض، مليون و300 ألف دولار وهو الحكم الذى طعنت عليه إدارة الزمالك وقال أنور:"سنقدم استشكالا يوقف الحكم، وأرى أن موقف الزمالك قوي والحكم سريع وغريب جدا ولنا قضية فى الفيفا وهي قضية كهربا لم يصدر حتى الآن حكما بها ولكن تم إصدار حكما لصالح النقاز بعد شهرين مما يثير الشكوك".
وتابع حمادة أنور فى إطار تعليقه على قضية النقاز قائلا:"من الممكن أن محامى النقاز علاقاته قوية داخل الفيفا ولا يمكن الجزم، ولكن مندهش من سرعة إصدار الحكم وبنسبة كبيرة سيتم تغيير محامي الزمالك في القضية".
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