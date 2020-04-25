إنبى: حلمى طولان أول مدرب يضع آلية لتخفيض رواتب الجهاز واللاعبين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، إن حلمى طولان المدير الفنى للفريق أول مدرب فى مصر يضع آلية لتخفيض رواتب الجهاز الفنى وعقود اللاعبين دون الإعلان عن المسألة لكونها شأن داخلى خاص بالنادى البترولى حتى لا يتسبب فى أي إحراج للأندية الأخرى خاصة إن كل نادي يعمل وفقا لسياسته الخاصة لذا فضل عدم الإعلان عن المسألة.

فيما طلب حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عدم تطبيق تقليص عدد الأجانب فى الدورى المصرى بالموسم المقبل، مشيراً إلى أن هناك لاعبين أجانب عقودهم مستمرة مع أنديتها حتى 3 سنوات مقبلة، فكيف يستغنى عنهم دون خسائر، ومن يتحمل باقى عقد اللاعب؟.

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وأكد حلمى طولان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأندية تحتاج إلى فترة زمنية لتوفيق الأوضاع تصل إلى عامين فى حين، مشيراً إلى أن تقليص عدد الأجانب ليس فى صالح الكرة المصرية.

واستغرب المدير الفنى لفريق إنبى، من تطبيق ما يحدث فى الدوريات الأوروبية من خلال ضغط المباريات فقط، مؤكداً أن هذه الدوريات مفتوحة لضم أجانب فى الأندية، بالإضافة إلى الدورى السعودى الذى يسمح بضم 8 أجانب فى الفريق ما جعل الدورى قويا وممتعا وعن انضمام صالح جمعة لإنبي علق حلمي طولان قائلاً "صالح جمعة لاعب كبير للغاية وأي فريق في الدوري المصري الممتاز يتمني ضمه، لكنه لم يعرض على النادى للحصول على خدماته".