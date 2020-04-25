شكرا لقرائتكم خبر عن مايك تايسون يعود للحلبة مرة آخرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية على عودة الملاكم مايك تايسون مرة آخري إلى حلبات الملاكمة، لتذهب أرباحها إلى الأعمال الخيرية، حيث يخضع لتدريبا لخوض 4 مباريات.

وأوضح التقرير، لموقع جريدة الميرور، أن أخر مباراة داخل الحلبة لمايك تايسون كان في يونيو 2005، حيث خسر على يد الملاكم كيفين ماكبرايد في المباراة الأخيرة، التي توقف بعدها عن الملاكمة.





وتوج مايك تايسون كأصغر بطل عالمي على الإطلاق ، حيث كان عمره 20 عامًا ، وشهدت مسيرته اللامعة طوال 20 عامًا 44 هزيمة.

وتحدث مايك تايسون عبر حسابه بموقع انستجرام من خلال بث مباشر مع مغني الراب TI قال: "لقد تدربت الأسبوع الماضي...كان هذا صعبا. جسدي يؤلمني من ضربات القفاز".

وأضاف :"لقد كنت أتدرب ، لأحاول الدخول إلى الحلبة مرة أخرة أعتقد أنني سأخوض بعض المباريات.. أريد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية حيث الوصول إلى اللياقة البدنية الجيدة لأتمكن من إقامة ثلاثة أو أربعة مباريات ليذهب العائد إلى الجمعيات الخيرية، حيث نجني بعض المال ، لمساعدة الأم المتشردة والمتأثرة بالمخدرات مثلي".

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واختتم: "اتمرن يوميا ساعتين على تمارين المشى، وبالإضافة إلى جهاز المشي لمدة ساعة، ثم أقوم بالتمرين من خلال بعض الأوزان الخفيفة ، 250 إلى 300 تكرار، ثم أبدأ يومي بالملاكمة لأتدرب لمدة 30 دقيقة ، 25 دقيقة ، للوصول إلى حالة أفضل".

يشار أن مايك تايسون قضى 3 سنوات في السجن من أصل حكم بالحبس لـ6 سنوات، بعد إدانته بالاغتصاب في 1992.