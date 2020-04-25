شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن موعد نظر شكوى عبد الله السعيد: لما يجى عليها الدور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لم يتحدد حتى الأن موعد نظر شكوى النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، خاصة وأن لجنة شئون اللاعبين أمامها العديد من الشكاوى التى تنظرها فى الوقت الحالى، حيث تسير اللجنة بالترتيب فى نظر الشكاوى وفقا لتاريخ استلام الشكاوى.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تحديد موقف الجبلاية من الشكوى عندما يأتى دورها فى الترتيب الذى تسير عليه لجنة شئون اللاعبين لدراسة الشكاوى، كما سيتم وقتها اعلان قرارات الجبلاية سواء باستدعاء اللاعب ومندوبى الأهلى للتحقيق أو بحفظ الشكوى لعدم اختصاص اتحاد الكرة بالنظر فيها.
وتضمن رد الفيفا الذى تلقاه النادى أيضًا أنه استطلع موقف أهلى جدة السعودى من الأزمة، والذى أفاد بأن اللاعب هو من فسخ تعاقده وانضم لنادى بيراميدز المصرى،، لذا تقدمت إدارة النادى بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلى، خاصًة أن الإدارة لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرفاً خارجياً وهو أهلى جده السعودي؛ وبالتالى لجأ النادى إلى الفيفا، وتلقى الرد الذى سبق الاشارة إليه.. وأكد اتحاد الكرة أن الأهلى مُطالب بسداد 15 ألف فرانك سويسرى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، باقى قيمة تقديم الشكوى ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.
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