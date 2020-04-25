شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحذر طاهر محمد من العروض المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو نادي المقاولون العرب المهاجم طاهر محمد طاهر بعدم الدخول في مفاوضات مع الأندية المحلية تمهيدًا لضمه مع بداية الموسم الجديد و إن إدارة النادي لن تسمح لرحيله إلا للاحتراف الخارجي فقط مهما كانت الاغراءات المالية.

رفض مسئولو النادى الأهلى التسرّع فى التفاوض مع نظرائهم فى نادى المقاولون العرب بشأن صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل والمنتخب الأولمبى، واستقر مسئولو القلعة الحمراء على التمهّل فى هذا الأمر.

ويُعد طاهر محمد طاهر واحداً من اللاعبين المُرشحين للأهلى خلال ميركاتو الصيف المقبل، لكن التفاوض معه لا يسير بُخطى ثابتة ولا يعدو كونه اقتراحاً من جانب البعض داخل إدارة القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة الأهلى ترفض الدخول فى مفاوضات جادة لضم طاهر محمد طاهر لعدة أسباب، فى مقدمتها أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يُفضّل ضم "جناح" أجنبى، بجانب أن موقف رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى مازال مُعلقاً وقد يستمر اللاعب فى الأهلى ولا يعود لأوروبا.

وقال المصدر، إنه حال نجاح مفاوضات الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد سيكون من الصعب شراء طاهر محمد طاهر من المقاولون.

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وأوضح المصدر أن هناك محاولات أيضاً لضم جناح أجنبى، وتم ترشيح أكثر من لاعب فى هذا المركز، أبرزهم الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، وإن كان تمسك صن داونز بلاعبه سيُصعّب من محاولات ضم اللاعب الأورجويانى الذى يلقى إشادة قناعة تامة لدى الجميع فى الاهلي.

على صعيد متصل، اعترف خالد على المنسق الإعلامى لفريق صن داونز أن الأهلى يرغب فى ضم الأورجويانى جاستون سيرينو، وهو ما كشف عنه ”الخليج 365” مؤخراً موضحاً أن مسئولين فى القلعة الحمراء تواصلوا مع النادى الجنوب أفريقى للحصول على خدمات اللاعب خلال انتقالات الصيف المقبل.

وقال خالد على، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير مساء أمس الثلاثاء، الأهلى سلك الطرق الشرعية للتعاقد مع سيرينو إلا أن إدارة نادى صن داونز والمدير الفنى موسيمانى رفضا تماما الاستغناء عن اللاعب فى الموسم المقبل، لأنه محور أداء الفريق ورغبة إدارة النادى فى حصد دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، موضحاً أن اللاعب مرتبط بعقد لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل بعد تجديد عقده مؤخراً.