شكرا لقرائتكم خبر عن أتوفيستر: الخسارة أمام الأهلى 6 / 1 الأسوأ فى تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الألماني أتوفيستر المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إنه يمكث في منزله في الفترة الحالية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أضاف أتوفيستر في تصريحات لـ قناة أون تايم سبورتس إنه يعشق الفريق الأبيض موضحا أن يتذكر جميع اللاعبين ولن ينساهم مثل عبد الواحد السيد وحازم إمام.

وتابع مدرب الزمالك الأسبق :" أفضل موسم لى مع الزمالك 2000-2001 " موضحا أن أسوأ مباراة في مسيرته الكروية الخسارة أمام الأهلى 6 – 1 .. وواصل :" كانت هناك مشاكل كثيرة في مباراة الـ 6 – 1 وحارس المرمى عبد المنصف لم يكن جيدا".

من ناحية أخرى، حدد مسؤولو الزمالك، شرطًا جديدا أمام صفقات الموسم القادم، وذلك قبل فترة الانتقالات المتقبلة ويتمثل الشرط أن أي لاعب سيكون مرشحا للانضمام إلى الفريق ويتحدث عن رغبته فى اللعب للأهلى أو الزمالك سيتم استبعاده من الترشيحات.

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