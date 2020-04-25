شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يطالب بإلغاء الدورى ومنح الدرع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، من اللجنة الخماسية بالتحلى بالشجاعة وإعلان إلغاء بطولة الدورى وإعطاء النادى الأهلى اللقب.

وقال طارق يحيى خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" : "الدولة مدت الحظر لآخر شهر رمضان، واتحاد الكرة قام بتأجيل الدورى 15 يوما، فكيف تقوم الدولة بمد الحظر لمدة شهر وواتحاد الكرة يمد 15 يومًا، يا ريت نلغى الدورى ونمنح الدرع للأهلى المتصدر".

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وعن عودة الدورى، قال نجم الزمالك السابق: "أطالب اتحاد الكرة بالتفكير في الموسم الجديد وإلغاء البطولة..تمارين اللاعيبه في المنزل متلعبهمش ربع ساعة في أي مباراة وقابل بعد كدة الإصابات، وكلمت بعض مسئولي الأندية قالولى مش هنلعب الدورى إلا لما يتم التأمين على اللاعبين خوفا إصابة اللاعبين من فيروس كورونا ، علشان لو اتصابوا مين هيعوض أهلهم عنهم".

أضاف طارق يحيى: "مش عارفين نجيب النجوم في البرنامج بسبب فيروس كورونا، لأن معظمهم بيرفض يجى، وفيه لاعيب قالى مراتى مش عاوزة تخرجنى من البيت".