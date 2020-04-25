شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يطالب بإلغاء الدورى ومنح الدرع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، من اللجنة الخماسية بالتحلى بالشجاعة وإعلان إلغاء بطولة الدورى وإعطاء النادى الأهلى اللقب.
وقال طارق يحيى خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" : "الدولة مدت الحظر لآخر شهر رمضان، واتحاد الكرة قام بتأجيل الدورى 15 يوما، فكيف تقوم الدولة بمد الحظر لمدة شهر وواتحاد الكرة يمد 15 يومًا، يا ريت نلغى الدورى ونمنح الدرع للأهلى المتصدر".
أضاف طارق يحيى: "مش عارفين نجيب النجوم في البرنامج بسبب فيروس كورونا، لأن معظمهم بيرفض يجى، وفيه لاعيب قالى مراتى مش عاوزة تخرجنى من البيت".
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