محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قال وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، إنه وقع على عقد الانضمام لفريق الأهلي قبل سنوات، في ظل ازمته مع القلعة البيضاء وقتها.
وأضاف القباني في تصريحات لجمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" ممدوح عباس سبب رحيلي عن الزمالك، ولم أكن اتخيل ان ارحل عن النادي بهذه الطريقة الغريبة".
وأوضح، أنه خلال تواجده في معسكر مع الزمالك بفرنسا أثناء تولي الفرنسي هنري ميشيل تدريب الفريق، علم بعدم تواجده في القائمة الأولى للفريق عن طريق زميلي عمرو زكي".
وأشار إلى أنه فتح باب المفاضات مع الأهلي بعد وعود الزمالك الزائفة على حد قوله، لافتا انه وقع للقلعة الحمراء قبل انتهاء عقده مع الزمالك.
وأكد أن ممدوح عباس بعدما علم بتوقيعه للأهلي طلب منه التراجع عن القرار وسيعطيه نفس المبلغ الذي طلبه من الأهلي وزيادة 100 الف جنيه خارج العقد كل عام، ليوافق على عرضه لكن هذا الوعد لم ينفذ.
وأتم:"رغم توقيعي للأهلي وبعد العودة للزمالك وفي الوقت الذي كان يتواجد عقدي مع الأهلي داخل جدران القلعة الحمراء واجهته في الدوري مع الفريق الأبيض وحققنا الفوز عليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر القباني يكشف كواليس توقيعه للأهلي.. وسبب الرحيل عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.