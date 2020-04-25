تقارير تكشف موعد عودة استئناف مسابقة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سيقرر استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في سبتمبر المقبل.

صحيفة "المنتخب" المغربية، كشفت أن بعض المصادر من "كاف" رجحت أن تختتم منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في سبتمبر المقبل على أبعد تقدير.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن إقامة دورين النصف النهائي والمباراة النهائية قبل هذا الموعد سيكون صعبًا بالنظر إلى أن أغلب الدول الأفريقية مددت الحجر الصحي بجانب إغلاق المجال الجوي وبالتالي عودة المنافسات المحلية بالدول الأفريقية ستكون مع نهاية شهر يوليو.

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وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن تأجيل مباريات دور نصف النهائي بجانب المباراة النهائية من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

مشوار نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا أسفر عن مواجهات نارية عندما يواجه الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، في المقابل سيلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي.

جدير بالذكر أن طارق بوشماوي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادي الأفريقي والدولي، كشف في تصريحات عبر حواره لصحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، أن "كاف" من الممكن أن يستأنف بطولاته بعد عدة أشهر ومن الممكن أن يكون بعد عام.