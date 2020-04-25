أوتو فيستر: سونج سبب فوز مصر بأمم إفريقيا.. وأبو تريكة كان يستحق الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أوتو فيستر المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك بأنه لا يستطيع نسيان حازم إمام لاعب الفريق آنذاك، كما عبر عن اعجابه بمحمد أبو تريكة، وأوضح أن ألكسندر سونج حرمه من الفوز ببطولة أمم إفريقيا 2008.

وقال أوتو فيستر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أنا أحب حازم إمام كثيرًا فقد توليت تدريب الزمالك قبل 3 أيام من مواجهة الأهلي، وفي هذا الموسم كان حازم إمام يلعب في أودينيزي، وانتقل إلى الزمالك لكن لا استطيع نسيان حازم إمام وحسام حسن على الإطلاق."

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أما عن أفضل لاعبي الأهلي، فقد قال: "أحترم الأهلي ولاعبي الأهلي وكرة القدم التي قدمها النادي وأعتقد أن حارس مرمى الأهلي كان متميزًا وأيضًا خالد بيبو، إضافة إلى ذلك أبو تريكة كان لاعبًا متمزيًا ولا أعلم لماذا لم يحترف في أوروبا."

وتحدث عن مواجهة مصر حين كان مديرًا فنيًا للكاميرن، قائلًا: "اتذكر أنني كنت مدير فني لمنتخب الكاميرون، وكانت الكرة الإفريقية في ذلك الوقت جيدة، والبطولة كانت في غانا وخسرنا النهائي بهدف وكان سونج المسئول عن تلك الخسارة."

وخسر المنتخب الكاميروني بقيادة أوتو فيستر عام 2008 أمام مصر بنتيجة 1-0 بهدف سجله محمد أبو تريكة.