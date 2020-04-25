أوتو فيستر: الفوز على الأهلي أفضل مبارياتي.. و6-1 كانت الأسوأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
حمّل أوتو فيستر المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك مسئولية الهزيمة التي تعرض لها مع الأهلي بنتيجة 6-1 لحارس المرمى محمد عبدالمنصف وقال المدرب الألماني أن الفوز على الأهلي 2-1 كان الأفضل في مسيرته.
وقال أوتو فيستر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أسوأ مباراة كانت عام 2001 أمام الأهلي وخسر الفريق بستة أهداف، وبالتالي كانت أسوأ الذكريات التي مررت بها مع الزمالك بسبب النتيجة، وكان حظ سيئ للزمالك ومشاكل كثيرة."
وتابع: "ربما حارس المرمى لم يكن على ما يرام في ذلك الوقت، والأداء لم يكن جيدًا وهذه أسوأ مباراة لي مع الزمالك، لكن لم نخسر مباريات أخرى غير هذه."
وأضاف: "أفضل مباراة مع الزمالك كانت في موسم 2000-2001 وفزنا على الأهلي بنتجية 2-1 وحازم إمام سجل هدف من مسافة 35 ياردة، فكانت المباراة الأفضل، وأيضًا أمام كانون ياوندي في بطولة إفريقيا وفزنا في القاهرة 4-1."
وواصل: "كرة القدم لها ذكريات جيدة وأخرى سيئة ويجب أن نقبل الحلو والسيئ وهذه هو الاحتراف على كل حال."
واستطاع أوتو فيستر الزمالك خلال الفترة من 1999 وحتى 2002.
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