لاعب الأهلي: لا أرغب في العودة الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي الشاب المعار لسموحة السكندري بأنه لا يرغب في العودة للنادي في الموسم المقبل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، قائلًا أنه هناك شرط يسمح ببقائه في سموحة.

وقال عبدالمنعم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "عقد الإعارة لنادي سموحة يسمح لي بالاستمرار في الفريق خلال الموسم المقبل ما لم أدخل قائمة الأهلي الجديدة."

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وتابع: "عندما انتقلت إلى سموحة فايلر طالبني باستغلال الفرصة وأكد أنه سيقوم بمتابعتي من أجل التعرف على تطور مستواي."

وأضاف: "لا أرغب في العودة للأهلي خلال الموسم المقبل، أريد الخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة في المباريات والحصول على فرصة أكبر عندما أعود للنادي."

وانتقل محمد عبدالمنعم إلى سموحة في يناير الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى توقف الدوري الممتاز مارس الماضي.