المنياوي يكشف موقف الاسماعيلي من عروض ضم باهر المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن استكمال الموسم الرياضي أمر صعب للغاية، مشيرا إلى أن معظم أندية الدوري لا ترغب في عودة مسابقة الدوري.

وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" معظم اندية الدوري لا تريد استكمال الدوري".

وأضاف، أن الحديث عن مكانية استكمال الدوري بعد التدريب لمدة 6 أو 8 أسابيع ليس صحيح، فهذا سيكون حمل زائد على اللاعبين في حالة ضغط الموسمين.

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وأوضح، ان الأصح هو استغلال فترة التوقف وبدء مسابقة جديدة في شهر 8 المقبل، وقبلها تستعد الأندية بشكل جيد.

وأشار إلى أن في حالة استكمال الدوري وبدء دوري أخر بعده على الفور سيكون بمثابة ارتكاب خطأ في حق اللاعب المصري، لاننا لا نستطيع لعب موسمين متلاحقين".

وعن وصول عروض من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق، نفى المنياوي كل هذه الأخبار، مشيرا إلى أن النادي لا يرحب بانتقال اللاعب لاي فريق داخل مصر ويدعم احترافه في الخارج.

وأتم تصريحاته:" لم تصلنا أي عروض رسمية لباهر، ولم نصدر قرار بشأن عودة اللاعبين للتدريبات وفي انتظار اشارة الاتحاد المصري لكرة القدم"