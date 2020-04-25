عامر عامر: لا توجد مفاوضات رسمية من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي بأن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع الإنتاج الحربي، قائلًا أن الأمر جاء من خلال أحد وكلاء اللاعبين، قائلًا أنه لا يخشى منافشة محمد الشناوي على مركز الحارس الأساسي.

وقال عامر عامر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "وكيل يتعامل مع النادي الأهلي اتصل بمدير الكرة وأبلغه بوجود اهتمام من جانب النادي الأهلي بالتعاقد مع عامر عامر، لكن بشكل رسمي لا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي."

وتابع: "هناك اهتمام من جانب أندية للتعاقد مع وإدارة النادي على علم بذلك."

وأضاف: "عندما جددت مع الإنتاج الحربي كنت على قناعة كبيرة بهذا الأمر رغم أنني كنت استطيع الرحيل مجانًا، لكن كان هناك وعد بعدم المعارضة في حالة وصول عرض أخر."

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وواصل: "يحق لي التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بدون الرجوع لإدارة النادي وهو ما سيجعل الأمر أسهل بعض الشيء من الناحية التفاوضية مع النادي."

أما عن صعوبة المنافسة على مركز الحارس الأول، قال: "أنا دائمًا مقتنع بأن المنافسة ستكون في الملعب، وإمكاناتي تؤهلني للعب في صفوف أي فريق، ولا أخشى من تجربة اللعب مع الأهلي أو الزمالك أو أي نادي أخر."

واستطرد: "لا توجد اتصالات على الإطلاق من الزمالك وهو خارج المنافسة تمام.. شرف كبير بالنسبة لي بكل تأكيد اللعب في صفوف الأهلي."

واختتم قائلًا: "لا أخشى المنافسة مع محمد الشناوي، كنا قريبين في منتخب الشباب، وهو أيضًا عندما انتقل للأهلي كانت المنافسة قوية."