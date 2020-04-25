أجيري: معاناتي في مصر واليابان كانت واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر بأنه عاني أثناء تدريب مصر واليابان بسبب عامل اللغة، قائلًا أن الحديث جزء مهم من عمله لإقناع اللاعبين بما يريده.

وقال اجيري في حواره مع "ESPN" اليوم الخميس ردًا على سؤال بشأن أهمية التواصل لغويًا: "بكل تأكيد، كلمة (إغواء) هي الأنسب، كل المدربين يكون لديهم القدرة على الإقناع، يجب أن تكون لديك قدرة على التواصل مع اللاعبين."

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وتابع: "سوف أقدم لك مثالًا، أنا كنت أتحدث الانجليزية في أبو ظبي، وهذا كان جيدًا، لكن في مصر واليابان (تعبير عن قلة الحيلة)، لغة الجسد تساعد لكنها غير مؤثرة بالدرجة الكافية."

وأضاف: "هناك مدربين اثنين في إسبانيا ربما كانا الأفضل، وهما فينستني ديل بوسكي ولويس أراجونيس، لكنهما فشلا في تركيا، لأنهما يعتمدان على الكلام، من أجل التواصل مع اللاعبين وهذا لم ينجح في تركيا."

وواصل: "حتى إذا كان المترجم مثالي لا يتساوى الأمر، في اليابان عندما وصلت قالوا لي (سيدي، لا تصرخ في اللاعبين كثيرًا)، وقلت (لماذا تعاقدتم معي إذا؟)"