طارق يحيي ينتقد اللجنة الخماسية بسبب مد تعليق الدوري

انتقد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق قرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بمد تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف مايو مطالبا بإلغاء الدوري المصري هذا الموسم. وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك: "كيف تقوم الدولة بحظر كل الأنشطة خلال شهر رمضان بالكامل واتحاد الكرة يعلق نشاط اللعبة حتى منتصف مايو فقط". وأضاف يحيى: "كيف لا يتم إلغاء بطولة الدوري في مثل تلك الظروف يا سيدي ادي الدوري للأهلي لو في لايحة بتقول كدة بس الغي البطولة صحة الناس أهم ومحدش هيأكل أسرة حد لما يموت". شهر رمضان بالكامل واتحاد الكرة يعلق نشاط اللعبة حتى منتصف مايو فقط". وأضاف يحيى: "كيف لا يتم إلغاء بطولة الدوري في مثل تلك الظروف يا سيدي ادي الدوري للأهلي لو في لايحة بتقول كدة بس الغي البطولة صحة الناس أهم ومحدش هيأكل أسرة حد لما يموت". وتابع يحيى حديثه قائلا:" الدوري الهولندي تم إلغائه رسميا في ظل تلك الظروف ومفيش وقت لاستكمال الموسم". واختتم حديثه قائلا:" انتوا عايزين الناس تموت يعني مش عاوزين تلغوا الدوري ليه الدولة بتطلع قرارات وانتوا ماشيين عكس فكروا في الموسم الجديد".

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