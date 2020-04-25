صرف إعانة عاجلة لمدربي الكاراتيه المتضررين من فيروس كورونا

أعلن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، الجمعة، عن حصوله على موافقة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بشأن صرف اعانه عاجله للمدربين الاكثر تضررا في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أكد الدهراوي أنه تم التواصل مع المسؤلين بوزارة الشباب والرياضه لطلب الموافقه على قيام الاتحاد بصرف اعانه عاجله للمدربين الاكثر تضررا لمواجهة تلك الازمه.

أضاف أنه تم التواصل رغم ان قانون الرياضه رقم 71 لسنة 2017 واللائحه الماليه

للاتحاد قد خلت من اى نص يخول لمجلس الاداره منح اعانات للمدربين سواءا فى الظروف العاديه او الظروف الاستثنائيه.

أوضح الدهراوي أنه رغم ذلك تقرر صرف اعانة عاجلة بمبلغ 500 جنيه (لا ترد) لكل مدرب وفقا لشروط معينة بعدما تم الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة عليها.

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أشار رئيس الاتحاد إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون المدرب مقيدا بالاتحاد لموسم 2019-2020

ومسددا للاشتراك وألا يكون مؤمنا عليه بصندوق التأمين الاجتماعي، وأن يكون مشتركا في نشاط الاتحاد (الاختبارات) عن موسم 2019-2020.

أكد أنه تم تكليف افرع الاتحاد (القاهره - الاسكندريه - الجيزه - القليوبيه - الغربيه - المنوفيه - الشرقيه - الدقهليه ) بصرف تلك الاعانات من موارد الفرع وطبقا لنفس الشروط السابقه .

أشار إلى أن الاتحاد المصرى للكاراتيه سيقوم بصرف الاعانات عن باقى الافرع بناء على الكشوفات المقدمه من كل فرع بالإضافة إلى تكليف افرع الاتحاد بسرعة انهاء اجراءات الصرف خلال اسبوع كحد اقصى مع موافاة الاتحاد بكشف الاسماء معتمدة من مجلس ادارة الفرع