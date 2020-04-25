مولودية وجدة المغربي يقر لائحة عقوبات في حال التأخر والغياب عن التدريبات المنزلية

قرر عبدالحق بنشيخة المدير الفني لفريق مولودية وجدة المغربي، فرض غرامة مالية على لاعبي الفريق في حالة عدم انتظامهم في التدريبات المنزلية، وذلك

أثناء فترة تعليق النشاط الرياضي في المغرب بسبب تداعيات فيروس كورونا

وأكد بنشيخة أن اللاعب المتأخر عن التدريبات

ستوقع عليه غرامة مالية بقيمة 20 دولاًا وفي حالة الغياب 50 دولارًايذكر ان مولودية وجدى يحتل المركز الثالث بترتيب الدوري المغربي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الوداد البيضاوي متصدر المسابقة.