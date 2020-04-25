رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم : مسابقة الكأس قد تسهل عودة الدوري

قال لوين لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن مسابقة كأس فرنسا قد تسهل من قرار الحكومة بعودة النشاط الرياضي والدوري مجدداً بعد فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وفي تصريحات صحفية اليوم الجمعة،
وأضاف قائلاً، الاتحاد الفرنسي وضع يوم 17 يونيو موعد مبدئي لاستئناف الموسم في الدوري، لكن قرار الحكومة هو المعني أكثر بإعطاء الضوء الأخضر لانطلاق المنافسات مجدداً.
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