رابطة دوري كوريا الجنوبية يعلن انطلاق المسابقة 8 مايو

أعلنت رابطة أندية الدوري الكوري الجنوبي، بشكل رسمي، انطلاق مباريات الدوري في الثامن من شهر مايو المقبل، دون حضور جماهيري.
وكان الرابطة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في كوريا الجنوبية على إثر تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميًا.
وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا اليوم الجمعة، أكدت خلالهأن المباراة الافتتاحية ستكون في الثامن من مايو بين فريقي تشونبوك هيونداي موتورز وسوون بلو وينجز، مشيرًا أن جميع المباريات ستكون بدون حضور جماهيري لعدم تفشي فيروس كورونا.
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