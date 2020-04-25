إبراهيم سعيد : وقعت للزمالك أثناء تواجدي في الأهلي

أكد إبراهيم سعيد مدافع المنتخب المصري السابق، أنه وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك أثناء تواجده مع الأهلي.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

الحالي أول من تبنى فكرة انتقاله للقلعة البيضاء.

وأوضح مدافع الزمالك السابق أنه واجه بعد الأزمات عند انضمامه للقلعة البيضاء، مشيرًا أن انضم في

فترة عدم استقرار إداري حيث تعامل مع ثلاث رؤساء للنادي، وأن الأزمة الاكبر هي الغرامة المالية التي وُقعت عليه بعد رحيله عن الأهلي.

وأتم إبراهيم سعيد تصريحاته بأنه تسبب في نجاح المستشار مرتضى منصور في الوصول إلى رئاسة نادي الزمالك حينذاك.