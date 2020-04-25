إبراهيم سعيد يكشف سبب اخفاقه مع إيفرتون الإنجليزي

كشف إبراهيم سعيد مدافع المنتخب المصري السابق، سبب اخفاقه في رحلته الاحترافية مع فريق إيفرتون الإنجليزي.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية، إن أسلوب لعب الدوري الإنجليزي كان مختلف في ذاك الوقت أثناء احترافه، مشيرًا أن الكرة الإنجليزية تغير في الوقت الآني بدرجة كبيرة.

وأشار " جلست أربعة مباريات احتياطيًا وعند مشاركتي

حاولت إظهار مهاراتي،ففوجئت بغضب المدرب مني".

وتابع " الكرة الإنجليزية كان عبارة عن انحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين".

وتطرق في حديثه عن ديربي المرسيسايد بين إيفرتون فريقه السابق وليفربول، قائلًا " لا أعلم سبب العداء بين إيفرتون وليفربول".

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يذكر أن إبراهيم سعيد خرج معارًا إلى نادي إيفرتون في عام 2003 لكنه عاد سريعًا من رحلته الاحترافية.

وتحدث إبراهيم سعيد عن علاقته بالجماهير المصرية، قائلًا " لم أخسر جماهير الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي وفي الفترة الماضية قابلت الخطيب وحسن حمدي وعدلي القيعي وتم الترحيب بي بشكل جيد".

واختتم حديثه "خروجي من النادي الأهلي، صعب من تواجدي داخل النادي سواء على المستوى الإداري أو الفني".