مهاجم ريال مدريد السابق يستفز كريستيانو رونالدو

تعمد مهاجم ريال مدريد السابق “أنطونيو كاسانو” استفزاز أسطورة منتخب البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” بوصفه برونالدو غير الأصلي في إشارة منه إلى أفضلية النجم البرازيلي “لويس رونالدو” الملقب بالظاهرة رونالدو.

وكشف كاسانو عن رأيه في رونالدو البرتغالي ورونالدو البرازيلي خلال حديث في بث مباشر مع أسطورة لاتسيو والإنتر وأتلتيكو مدريد “كريستيان فييري” عبر تطبيق إنستجرام للتواصل الاجتماعي.

وتناقلت الصحف الإيطالية تصريحات أنطونيو كاسانو بما أن كريستيانو رونالدو ينشط حاليًا في الكالتشيو رفقة البطل القياسي للبطولة “يوفنتوس” منذ صيف 2018.

وبدأ كاسانو التصريح بتحية رونالدو البرتغالي حين قال “تحية وقُبلة إلى رونالدو” ثم استفزه بالتأكيد على أن رونالدو الحقيقي بنظره هو البرازيلي.

وأضاف “رونالدو الحقيقي والوحيد هو الظاهرة، كان لاعبًا خرافيًا، عندما يسألونني عن أفضل مهاجم في التاريخ، على الفور أخبرهم برونالدو، فقد كان من خارج هذا الكوكب”.

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وقضى أنطونيو كاسانو موسم ونصف بين صفوف ريال مدريد بين عامي 2006 و2007 بعد انضمامه من روما.

وفشل كاسانو في ترك بصمة مع النادي الملكي بتسجيله لهدفين فقط خلال 19 مباراة بالدوري الإسباني، لتتم إعارته لنادي سامبدوريا بموسم 2008/2007.

وزامل كاسانو الظاهرة في أيامه الأخيرة مع ريال مدريد قبل عودة رونالدو إلى الدوري الإيطالي من بوابة ميلان.

وتنقل كاسانو، صاحب الـ 37 عامًا، بين أندية سامبدوريا وميلان والإنتر وبارما وهيلاس فيرونا على مدار السنوات الـ 10 الماضية، ولا يزال كاسانو يبحث عن ناد جديد ينهي معه مسيرته منذ صيف 2018 حتى الآن!.