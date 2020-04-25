من هو أدولفو جايش؟ وهل ينضم لبرشلونة بدلاً من لاوتارو مارتينيز؟

اتجهت إدارة برشلونة إلى حل “غير متوقع” باستهداف مهاجم ينشط في الدوري الأرجنتيني، وهو هدّاف سان لورينزو “أدولفو جايش”، الذي لم ينتقل إلى أوروبا بعد.

وبات “أدولفو جايش” هو أحدث اسم يظهر على رادار برشلونة، حيث تم إرسال كشافين كتلونيين وفق مصادر “آس” إلى سان لورينزو لمتابعة المهاجم الشاب.

ولا يخفى على أحد بحث برشلونة عن رأس حربة في سوق الانتقالات الصيفي القادم، وبالفعل دخل في مفاوضات مع المهاجم الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز“، ولكن الإنتر يطلب مبلغًا قيمته 111 مليون يورو.

وربطت الصحافة الإسبانية برشلونة بضم المهاجم الألماني “تيمو فيرنر” والذي تبلغ قيمته في سوق الانتقالات 60 مليون يورو، ولكن يبدو أن ليفربول أقرب من أي فريق آخر لضم صاحب الـ21 هدفًا هذا الموسم.

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من هو أدولفو جايش؟

وجذب جايش الأنظار إليه، بعد تألقه في الدوري الأرجنتيني هذا الموسم، وأيضًا ضمن فريق الشباب الأرجنتيني، وقد ظهر لأول مرة مع الفريق الأول للتانجو تحت قيادة “ليونيل سكالوني”، في مباراة ودية أخيرة ضد المكسيك.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا تسعة أهداف في 18 مباراة مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، وسجل خمسة أهداف في ست مباريات لأقل من 23 عامًا، الذين سيلعبون في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامًا بضم أدولفو جايش، وحاول نادي بروج البلجيكي التعاقد معه في يناير، لكن برشلونة الآن إلى جانب روما هما الأقرب لضم اللاعب بأجويرو الجديد