أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة عن إنهاء موسم 2019 – 2020 من مسابقة الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا.



وجاء قرار الاتحاد الهولندي بعد قرار رئيس الوزراء مارك روتة بإيقاف الأنشطة الكروية حتى أيلول - سبتمبر، ليتقرر إنهاء الموسم بأكمله.



ونص القرار المفاجئ على عدم تحديد بطل للدوري الهولندي هذا الموسم علماً أنّ أياكس كان متصدراً للمسابقة حتى لحظة تأجيل الموسم التي اتخذت الشهر الفائت للحد من انتشار فيروس كورونا.



وبات الدوري الهولندي بذلك أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر بسبب "كوفيد-19".



وأفاد الاتحاد في بيان: "للأسف، ونظراً إلى الإجراءات (بشأن منع التجمعات العامة) التي اتخذتها الحكومة، بات من المستحيل إنهاء موسم 2019-2020".



ولن يهبط أي فريق لدوري الدرجة الأدنى بموجب القرار الجديد وكذلك لن يصعد أي فريق لدوري الدرجة الأولى، كما سيتأهل أياكس وألكمار إلى التصفيات التأهيلية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا بدون تحديد البطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.