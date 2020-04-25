رياضة | أتوبفيستر: الخسارة من الأهلي 1-6 الأسوأ لي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أتوبفيستر: الخسارة من الأهلي 1-6 الأسوأ لي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني أوتو بوفيستر المدير الفني السابق للزمالك عن أسوأ مباراة له عندما كان يقود الفريق الأبيض.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أتذكر كل اللاعبين في فريق الزمالك، فهذا النادي في قلبي وأعشقه، وأتذكر جميع اللاعبين الذين قمت بتدريبهم فكانوا مميزين للغاية".

وتابع :"الخسارة من النادي الأهلي بنتيجة 1-6 هي أسوأ مباراة لي مع الزمالك، وواجهنا مشاكل كثيرة".

أما عن أفضل مباراة قال :"في موسم 2000-2001 عندما فزنا على الأهلي بهدفين مقابل هدف وهي أفضل مباراة أتذكرها مع الزمالك ومباراة أخرى أمام كانون ياوندي".