رياضة | عاجل- الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أخر التطورات في رحيل باهر المحمدي مدافع الدراويش في الميركاتو الصيفي المقبل.

المنياوي قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"باهر المحمدي لن يخرج من النادي الإسماعيلي إلا إلى الاحتراف الخارجي".

وأضاف :"ما يتردد في خلال هذه الأيام حول رغبة الأهلي أو الزمالك في ضمه هو كلام وكلاء لاعبون يسعون للترويج مبكرا".

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وتابع :"الإسماعيلي لم يتلقى أي خطاب رسمي أو دخل في مفاوضات رسمية مع أي ناد".

وأشار :"النادي الإسماعيلي يرحب برحيل باهر المحمدي في أوروبا، أما داخل مصر فلا أعتقد أن يوافق على رحيله".

وزاد :"سنوافق على رحيل باهر المحمدي خارجيا، أما في مصر فلن نوافق".