رياضة | العامري فاروق يهنئ أعضاء وجمهور النادي الأهلي بمرور ١١٣ سنة على تأسيسه

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر العامري فاروق يهنئ أعضاء وجمهور النادي الأهلي بمرور ١١٣ سنة على تأسيسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الوزير/ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري في احتفالات النادي بمرور ١١٣ سنة على تأسيسه في ٢٤ إبريل عام ١٩٠٧.

ونشر العامري فاروق عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وعبارة ١١٣ سنة أهلي بالإضافة إلى درع نادي القرن.

وهنأ نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي جماهير النادي وكل المصريين والعرب بأول أيام شهر رمضان المعظم والذي وافق أول جمعة في الشهر الكريم وأيضاً ذكرى مرور ١١٣ سنة على تأسيس أول نادي للمصريين؛ النادي الأهلي المصري.

واختتم وزير الرياضة الأسبق تدوينته قائلاً أنه قريباً جداً سنعود جميعاً إلى نادينا بإذن الله وأضاف هاشتاج #الأهلي_فوق_الجميع وعدد من هاشتاجات الاحتفال بالذكرى.