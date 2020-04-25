رياضة | الأهلي يحدد بديل صفقة أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد بديل صفقة أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الأهلي في اقناع أحمد حجازي لاعب الفريق السابق، ومدافع ويست بروميتش البيون الانجليزي، لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لذا كثف جهاز الكرة فى النادي الأهلي مفاوضاته مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عوضا عن حجازي.

ويدرس مسئولو الأهلي التقدم بعرض رسمي لإدارة الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة، من أجل الاتفاق على الشروط المادية، وتمهيدًا للحصول على خدمات اللاعب.

باهر المحمدي يرحب بتمثيل القلعة الأحمر، في حال موافقة إدارة الإسماعيلى، في الوقت الذي يخطط فيه الأهلي لتقديم عرض مادي بجانب بعض الصفقات التبادلية.