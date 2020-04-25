رياضة | التنس الافتراضي.. نادال أمام اختبار صعب

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر التنس الافتراضي.. نادال أمام اختبار صعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد اللاعب الإسباني رفائيل نادال هو ملك الملاعب الرملية. لكن الأمور اختلفت قليلا هذا العام.

ولن يجد اللاعب الإسباني، الفائز بلقب البطولة خمس مرات، الأجواء تقليدية عند انطلاق البطولة الأسبوع المقبل في ملاعب كاخا ماخيكا بعد انتقال المنافسات إلى ألعاب الفيديو.

ومثل كل بطولات التنس الأخرى منذ مارس آذار وحتى نهاية يوليو (تموز) على الأقل أوقف فيروس كورونا نشاط اللعبة وستقام مباريات مدريد بشكل افتراضي.

ويتنافس 16 لاعبا و16 لاعبة في إستاد مانولو سانتانا في بطولة العالم للتنس لألعاب الفيديو، وسحبت القرعة اليوم الجمعة ووقع نادال في المجموعة الأولى بجانب البريطاني آندي موراي والفرنسي جايل مونفيس والكندي الصاعد دينيس شابوفالوف.

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ولا تصب التوقعات في صالح نادال الذي لا يهوى كثيراً هذه الألعاب.

ورغم أن البطولة تقام على سبيل التسلية في ظل استمرار حالة العزل العام لكن من المتوقع أن تحظى بمشاهدة كبيرة من الجماهير عبر موقع فيس بوك، وستجرى مقابلات مع اللاعبين بعد المباريات.

وتبلغ قيمة الجوائز 150 ألف يورو (161790 دولاراً) في كل مسابقة للرجال والسيدات وسيحدد الفائزون كيفية التبرع بالمكافآت لمساعدة اللاعبين الذين يعانون ماليا بجانب تخصيص 50 ألف يورو لجهود مكافحة مرض كوفيد 19.