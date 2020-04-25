رياضة | أبوتريكة يكشف سبب قيام جوزيه بسحب شارة القيادة من الحضري

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبوتريكة يكشف سبب قيام جوزيه بسحب شارة القيادة من الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية، إن مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء سحب شارة الكابتن من عصام الحضرى بسبب تراجع مستواه.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية:" جوزيه سحب شارة الكابتن من عصام الحضري لأن أدائه لم يكن جيدا وقاله كنت هتخرجنا من البطولة لكن السد العالى من أساطير الكرة المصرية".

ويذكر أن عصام الحضري رحل عن النادي الأهلي، دول الحصول علي اذن من إدارة ناديه منتقلا إلى الدوري السويسري، عن طريق استخراج بطاقة دولية مؤقتة.