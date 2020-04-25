رياضة | أبوتريكة يكشف دور ثابت البطل في حياته وسر بركات

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبوتريكة يكشف دور ثابت البطل في حياته وسر بركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليسه انضمامه للنادي الأهلي في يناير عام 2004.

وقال أبو تريكة في تصريحات على قناة "بي إن سبورتس" "أول شخص استقبلني في الأهلي هو ثابت البطل حارس الأحمر الأسبق عندما كان مديرا للكرة، وشعرت بالطمأنينة بعد أن كنت خائفا من البداية".

وأضاف " وقفت أمام مكتبه ثم احتضنني وأشعرني أنني أصبحت واحدا من الفريق وقال لي لو احتاجت أي شيء كلمني".

وتطرق أبو تريكة للحديث عن زميله السابق محمد بركات حيث قال " بركات لم يكن يخشى سوى من شخصين هما ثابت البطل ومانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق".

وتابع " ثابت البطل من الشخصيات التي أثرت فينا جميعا ويعرف كيف يتعامل مع الأشخاص جيدا".