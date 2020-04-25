رياضة | الأهلي يحسم مصيره من ضم كينو ونجم صن داونز

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصيره من ضم كينو ونجم صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم جهاز الكرة بالنادي الأهلي قراره بشأن إعادة محاولة المفاوضات لكسب خدمات سيرينو أو كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر الأهلي صرف النظر عن هذه الفكرة تماما، بعدما أوضح خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز، أن فكرة انتقال الأوروجوياني سيرينو للنادي الأهلي مرفوضة، مؤكدا أن موسيماني المدير الفني للفريق متمسك باللاعب.

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أما بالنسبة للبرازيلى كينو الذي ارتبط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ظهرت بعض التحفظات على فكرة ضم اللاعب.

جاء ذلك لتجنب منحه مقابل مادي كبير ما قد يتسبب فى فتنة داخل الفريق، بالإضافة إلى عدم قيام اللاعب بالأدوار الدفاعية.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولم يستقر حتى الآن على موعد لعودته.