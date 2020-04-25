رياضة | فالفيردي يكشف طبيعة علاقته مع ميسي بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف طبيعة علاقته مع ميسي بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة عن علاقته بالاسطورة ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

وقال فالفيردي في تصريحاته اليوم: أثناء التدريب, ميسي يفعل أشياء لم تراها لأنه متقدم خطوة عنك, هو يرى الخيار الأفضل بشكل أفضل منك .. من الصعب أن تخبره إذا كان قد رأى هذا اللاعب أو اللاعب الآخر لأنه يفعل أشياء أنت لا تراها حتى.

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واضاف: ميسي لاعب سهل تدريبه, انه قائد ولديه دفعة كبيرة للفوز وهذا يجعل البقية يشعرون بواجب كبير تجاه النادي.. ميسي دائماً كان يُجبر اللاعبين على تقديم مستوى عالٍ.

وتابع: عندما تدرب برشلونة فـ انت تبحث دائماً عن الخيار الأفضل ورؤية ميسي يلعب امر مثير للإعجاب.

وبسؤاله ماذا يعني تدريب ليو ميسي ؟.. ليرد فالفيردي قائلا: هذا امر لا يُمكن مُقارنته بأي شيء.