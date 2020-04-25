رياضة | انفانتينو وسامورا يهنئان أبو ريدة بحلول شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر انفانتينو وسامورا يهنئان أبو ريدة بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، التهنئة من مسئولي فيفا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واستقبل أبو ريدة خطابا رسميا من رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو والسكرتير العام فاطمة سامورا، يهنئانه خلاله بحلول الشهر المعظم، شهر الصوم والصلاة والتجديد والتأمل، متمنيان له ولعائلته دوام الصحة والسعادة والتضامن.، مع أمنية خاصة بتحسن الأحوال قريبا حتى يتمكنان من لقائه.

ويعتبر أبو ريدة القطب المصري والأفريقي الأبرز داخل الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لما يتمتع به من حسن السمعة وقوة العلاقات مع كافة المسئولين داخل الاتحادين.