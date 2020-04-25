الامارات | الاتحاد الإيطالي يعتزم تمديد الموسم حتى أغسطس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإيطالي يعتزم تمديد الموسم حتى أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس، أنه يعتزم تمديد الموسم حتى الثاني من أغسطس بعد أن كان سابقاً حتى 30 يونيو، وذلك من أجل السماح للوصول الى نهاية الدوري بعد توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد أنه يعتزم اتخاذ «قرار إرجاء نهاية موسم 2019-2020 حتى الثاني من أغسطس»، بعد أن جددت أندية الدوري الإيطالي الثلاثاء الماضي عزمها إنهاء الموسم المعلّق منذ التاسع من مارس إذا سمحت لها السلطات بذلك.

وتأمل الأندية معاودة التمارين بدءاً من الرابع من مايو المقبل، الموعد المحدد لاستمرار الإغلاق التام في البلاد المفروض منذ التاسع من مارس، حيث من المتوقع أن تبدأ الحكومة بتخفيف الإجراءات.

وقال رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا في البيان «يعمل عالم كرة القدم من دون كلل وبشكل مسؤول من أجل إيجاد الحلول الملموسة والقابلة للتطبيق للأزمة التي تسبب بها كوفيد-19، بما فيها الحلول اللازمة والضرورية لحماية المسابقات العام المقبل».

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وأعلن كريستيان سيفرت رئيس رابطة الدوري الألماني الخميس أن «الدوري بات مستعداً للعودة في التاسع من مايو أو في وقت لاحق، في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية».

من جهته، أعلن الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) أن التأهل الى نسخة الموسم المقبل من مسابقتيه (دوري الأبطال والدوري الاوروبي «يوروبا ليغ») يجب أن يكون «على أساس الجدارة الرياضية»، وذلك في حال تعذر استكمال الدوريات المحلية.

وفي حين أكد «ويفا» أن صحة اللاعبين والمشجعين «لاتزال الشغل الشاغل»، لم يعلن عن أي مواعيد بشأن استئناف مسابقاته.

ويقضي أحد السيناريوهات المطروحة بإنهاء الدوريات المحلية في أوائل أغسطس على أن يستكمل خلال الشهر ذاته دوري الأبطال المتوقف عند الدور ثمن النهائي منذ منتصف مارس.