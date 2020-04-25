الامارات | لاوتارو يقترب خطوات إضافية من برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاوتارو يقترب خطوات إضافية من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في طريقه لقبول عرض الانتقال إلى برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة: «إن لاوتارو قد يقبل عرض برشلونة، لإدراكه أن قطار البارسا لا يأتي في مسيرة اللاعب سوى مرة واحدة فقط».

وأضافت أن «برشلونة سيضغط أيضاً على لاوتارو للانتقال إلى (كامب نو)، وسيرفع عرضه لراتب اللاعب إلى ثمانية ملايين يورو سنوياً».

Advertisements

يذكر أن العديد من التقارير الصحافية قد أكدت رفض لاوتارو أكثر من عرض للتجديد مع إنتر ميلان.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر 110 ملايين يورو، ويمكن تفعيله في مطلع يوليو المقبل.