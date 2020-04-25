الامارات | فيصل خليل: تنازل اللاعب عن جزء من راتبه واجب ومسؤولية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل خليل: تنازل اللاعب عن جزء من راتبه واجب ومسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، وشباب الأهلي، واللاعب الحالي لفريق الحمرية، إن «تنازل اللاعب عن جزء من راتبه في الوقت الحاضر، بسبب الأوضاع الراهنة، نتيجة توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيدا - 19)، مسؤولية وواجب لابد منه، وليس رفاهية اختيار للاعبين».

وأكد أن الأولى للاعبين أن يبادروا إلى هذا الأمر، وأن يكون قرار كهذا صادراً منهم من القلب، وبداعي الحرص والتضحية، وليس تنفيذاً للقرارات الرسمية. وأكد فيصل في حديثه لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيكون في «واجهة اللاعبين الذين يبادرون إلى تخفيض رواتبهم، ولن ننتظر قراراً رسمياً بذلك»، مشدداً على أن اللاعب مطالب اليوم بأن يؤدي دوراً مهماً وفاعلاً، غير دوره الذي يؤديه عادة في الملعب.

وقال إنه لا يجب أن يقتصر الأمر على التنازل عن جزء من راتبه، بل أي جهد يسهم من خلاله في عبور شدة «كورونا» الحالية، وبما يخدم المجتمع، والتضحية من أجل ذلك بأي شيء.

وتابع فيصل: «هذه فرصة للرياضيين ليقدموا نموذجاً مثالياً لأبناء المجتمع في جانب جديد غير الجانب التنافسي، بحيث يصبح كل واحد فينا مسؤولاً عن خدمة الناس، وأن يكون ذلك أولوية لنا».

وفي شأن متصل، أكد فيصل خليل أنه لا يفكر في الابتعاد عن كرة القدم، لأنه لا يستطيع ذلك، وإذا ما أتى وقت وهو من دون نادٍ فسيلعب في «الفريج».

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وأوضح: «ما دمت قادراً على لعب كرة القدم فسأبقى في الملعب، وليس بالضرورة أن يكون ذلك مع فريق كبير، لأنني لا أبحث عن المادة بقدر الاستمرار في كرة القدم، وأن استمتع بها، كما يفعل اللاعب الياباني ميورا، الذي بلغ عمره نحو 53 عاماً ومازال يلعب».

يذكر أن فيصل أمضى سنوات طويلة في الملاعب، ووصل اليوم إلى سن الـ38 عاماً.

وعن كيفية قضائه لوقته في ظل التزام الحجر المنزلي، قال: «أنا سعيد لأنني جربت الطبخ، ونجحت فيه من أول مرة، لكنني لا أريد تكرار التجربة مرة أخرى».

وختم بالقول: «أنا أعيش فترة مثالية اليوم، لأنني ببساطة أمضي فترة أكثر مع العائلة، بسبب ارتباطاتي الرياضية في فترة سابقة، وهذا ما يجعلني حالياً في قمة السعادة».

وعن النشاط الكروي، وإمكانية استئنافه في الفترة المقبلة، قال فيصل: «من واقع خبرتي ليس من السهل العودة إلى المنافسات من دون فترة استعداد كبيرة، خصوصاً على مستوى اللياقة البدنية، وبما يسهم في استبعاد هاجس التعرض للإصابة نتيجة الراحة السلبية الطويلة».

سأكون في واجهة اللاعبين الذين يبادرون إلى تخفيض رواتبهم ولن أنتظر قراراً رسمياً.