الامارات | محمد عمر: لا أؤيد إلغاء الدوري بعد الوصول إلى المراحل النهائية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: لا أؤيد إلغاء الدوري بعد الوصول إلى المراحل النهائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق محمد عمر، إنه لا يؤيد إلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم، خصوصاً بعد بلوغ المراحل النهائية للمسابقة بختام 19 جولة، وتبقي سبع جولات فقط.

وأكد محمد عمر لـ«الإمارات اليوم» أن الأندية صرفت الكثير من الجهد والمال على فرقها، وتريد أن ترى ثمار هذا الجهد وهذا العمل من خلال استكمال الدوري. وقال إن توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا أمر فُرض على الجميع، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشاره، وقائلاً إنه يأمل أن تنتهي هذه الأزمة سريعاً.

وتابع: «بإمكان رابطة المحترفين استكمال المسابقة خلال شهري أغسطس سبتمبر المقبلين، وأعتقد أن كل الأندية لديها الرغبة في استكمال المسابقة». ويتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 43 نقطة، والعين ثانياً بـ37 نقطة، ثم الجزيرة ثالثاً بـ36 نقطة.

وعن برنامجه اليومي في ظل الحجر المنزلي، قال إنه لا يتوقف عن ممارسة الرياضة للمحافظة على صحته ولياقته، كما أنه سعيد بالتجمع العائلي. يذكر أن محمد عمر اعتزل التحكيم في عام 2010، بعد مشوار حافل بالمشاركات المتميزة محلياً ودولياً.

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وقال: «أبدأ يومي بقراءة القرآن الكريم، ثم ممارسة الرياضة، واستغل وقتي حالياً في قراءة العديد من الكتب الثقافية والرياضية وغيرها، وكذلك متابعة الأخبار، وأحرص دائماً على التدريب لمدة خمسة أيام أسبوعياً، والكل بحاجة إلى ممارسة الرياضة، ولو في المنزل».

وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع أصدقائه من خلال تطبيق «واتس أب»، مطالباً قضاة الملاعب باستغلال الفترة الراهنة في مراجعة قانون التحكيم، وكذلك مراجعة المباريات التي أدارها كل حكم، والتعرف إلى سلبياته وإيجابياته للاستفادة منها. وقال إنه لابد لهم من مواصلة التدريبات حتى يكونوا جاهزين لاستئناف المسابقة. ووجه محمد عمر الجميع للالتزام بالإرشادات والإجراءات المتخذة في ظل الحجر المنزلي حالياً.

- طالب قضاة الملاعب باستغلال الفترة الحالية لمراجعة قانون التحكيم وأدائهم في المباريات الماضية.