الامارات | مدير «فيفا الطبي»: عودة الرياضيين لنشاطهم يستلزم 6 أسابيع من الإعداد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «فيفا الطبي»: عودة الرياضيين لنشاطهم يستلزم 6 أسابيع من الإعداد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر المدير الطبي التنفيذي لمركز «فيفا الطبي» بدبي، الدكتور مراد الغرايري، أن التوقف لفترة طويلة ولأكثر من شهر الآن بالنسبة للرياضيين يستلزم وقتاً أطول للعودة إلى النشاط من حيث الإعداد البدني والفحوص، وغير ذلك.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «العودة مباشرة إلى النشاط الرياضي، خصوصاً مباريات كرة القدم أمر شبه مستحيل في الوقت الراهن، خصوصاً مع دخول شهر رمضان، وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وبعد فترة طويلة من الجلوس بالمنزل وأداء تمارين خفيفة ليس ذات قيمة عالية. وشدد على أن «أي استئناف للنشاط الرياضي يستلزم ستة أسابيع على الأقل من الإعداد، بجانب ضرورة إجراءات فحوص وقياسات طبية عديدة». وأضاف: «تعليق المنافسات قرار سليم لانه حمى اللاعبين من خطر عدوى (كورونا) وأسهم في وقف انتشارها في المجتمع، وكذلك منح اللاعبين المصابين اجواء من الاريحية لعلاج اصاباتهم دون التعرض للضغوط النفسية، وهم الأكثر استفادة من فترة التوقف الحالية، حيث حصلوا على فترة طويلة للتعافي».

وأكد أنه من الناحية الطبية من الصعب العودة إلى المسابقات في الوقت الحاضر، ويمكن استئنافها بداية الموسم المقبل، أو في أغسطس، ما يعطي للاعب المصاب فرص العودة في حالة الشفاء التام ويبعده عن شبح عودة الاصابة مجدداً، كما أن الاستئناف المفاجئ الآن سيعرض اللاعبين لإصابات عديدة، حتى لو كانوا يتدربون في منازلهم، لأن هذه التدريبات أقل من متطلبات المباريات التنافسية.وعبر الغرايري عن سعادته كون دبي تعد احدى ابرز وجهات التأهيل الطبي للرياضيين في العالم، حيث شهدت في وقت سابق تأهيل لاعب برشلونة السابق البرازيلي مالكوم، ولاعب كريستال بالاس الانجليزي الفرنسي ساكو مامادو، وقائد ليفربول جوردان هندرسون.

نجوم عالميون تابعوا علاجهم بالمركز، بينهم قائد ليفربول.