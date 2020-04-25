الامارات | الاتحاد الدولي لليد يعرض على الإمارات استضافة مونديال «الشاطئية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لليد يعرض على الإمارات استضافة مونديال «الشاطئية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اتحاد كرة اليد، محمد عبدالكريم جلفار، عن عرضٍ تقدم به الاتحاد الدولي للعبة، لاستضافة الإمارات بطولة العالم في كرة اليد الشاطئية في نسختها المقبلة. وقال جلفار في تصريح صحافي إن العرض كان من خلال اتصالٍ هاتفي مع رئيس الاتحاد الدولي حسن مصطفى، تم خلاله تناول مختلف أوضاع اللعبة، وآليات التنسيق والتعاون بين الاتحادين في ظل جائحة كورونا، واستعداد الاتحاد الدولي لتقديم كل أنواع الدعم ومساعدة الاتحادات الأعضاء. وقال جلفار: «اتحاد اليد الإماراتي سيدرس العرض المقترح، ومناقشة ملف استضافة الدولة لمونديال الشاطئية مع الجهات والمؤسسات الرياضية، للوقوف على مدى إمكانية الاستضافة من عدمها».

وأضاف: «تمت طمأنة الاتحاد الدولي لليد على أوضاع اللعبة في الإمارات»، موضحاً أن «الاتحاد الإماراتي قام باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع انتشار هذا المرض من خلال تعليق كل المسابقات الرياضية في الموسم الحالي حتى إشعار أخر، واتخاذ قرار ترحيل بعضها لتقام بداية الموسم الرياضي القادم، وإلغاء بعض البطولات الأخرى». وتوجه جلفار في ختام حديثه بالشكر للاتحاد الدولي، وقال: «نقدر بامتنان حرص رئيس الاتحاد الدولي على الاطمئنان على أوضاع كرة اليد في الإمارات، وعلى تقديمه الدعم للاتحادات الأعضاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها غالبية دول العالم».

العرض جاء من خلال اتصال هاتفي لرئيس الاتحاد الدولي حسن مصطفى بمحمد جلفار.