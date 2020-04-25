الامارات | صحيفة: شباب الأهلي مهتم بضم البرازيلي باولينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: شباب الأهلي مهتم بضم البرازيلي باولينيو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «توب سبورت»، البلغارية، أن شباب الأهلي مهتم بضم اللاعب البرازيلي باولو فيكتور دي مينزيس، الملقب بـ«باولينيو».
وأوضحت أن «إدارة ليفسكي صوفيا البلغاري تلقت عرضاً عبر وكلاء لاعبين، بأن شباب الأهلي يرغب في التعاقد مع باولينيو»، مشيرة إلى أن «النادي الإماراتي من المتوقع أن يتقدم بعرض رسمي لإدارة ليفسكي صوفيا، عقب أزمة كورونا».
وأضافت: «شباب الأهلي قد ينجح في الجمع بين السويسري ديفيد مارياني وباولينيو، مجدداً، بعدما لعبا معاً في النادي البلغاري».
يذكر أن باولينيو، البالغ من العمر 26 عاماً، لعب مع ليفسكي صوفيا 23 مباراة في الموسم الحالي، وأحرز سبعة أهداف، وصنع أربعة.
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