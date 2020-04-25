شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الفرنسي يحدد بطل الدوري والمتأهلين للبطولات الأوروبية حال إلغاء الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن في حال إلغاء المسابقات هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، سيتوج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري بعد تصدره جدول الترتيب بـ 68 نقطة قبل إيقاف المسابقة.

كما سيتم تحديد الأندية المتأهلة إلى البطولات الأوروبية حسب ترتيبهم الحالي في الدوري، بحيث سيتأهل أول 3 مراكز في الدوري الفرنسي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وهم باريس سان جيرمان (68 نقطة) ومارسيليا (56 نقطة) ورين (50 نقطة)، فيما يتأهل أصحاب المركز الرابع والخامس إلى بطولة الدوري الأوروبي، وهم ليل (49 نقطة) وستاد ريمس (41 نقطة).