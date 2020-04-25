شكرا لقرائتكم سيف زاهر: كاسونجو الأجنبي الوحيد الذى لم يحصل على مستحقاته فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى سيف زاهر، أن الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، يعد اللاعب الأجنبى الوحيد الذى لم يحصل على مستحقاته المالية حتى الأن، فى حين حصول باقى اللاعبين المحترفون على مستحقاتهم.

قال سيف خلال تقديم برناجه على "أون تايم سبورت": "كاسونجو اللاعب الأجنبى الوحيد الذى لم يحصل على مستحقاته فى الزمالك، ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء نجح فى تجميع 8 مليون جنيه، ووضع 6 ونصف مليون جنيه فى حسابات أشرف بن شرفى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مستحقات لهم حتي لا تتكر أزمة هروب حمدى النقاز".

أضاف سيف زاهر، أن رئيس الزمالك قام بإرسال مبلغ قيمته مليون ونصف جنيه لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" غرامات متأخرة على النادى.

وكان مسئولو الزمالك، حددوا شرطًا جديدا أمام صفقات الموسم القادم، وذلك قبل فترة الانتقالات المتقبلة ويتمثل الشرط أن أي لاعب سيكون مرشحا للانضمام إلى الفريق ويتحدث عن رغبته فى اللعب للأهلى أو الزمالك سيتم استبعاده من الترشيحات.

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وترى إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، أن أي مرشح للزمالك يجب أن يتوفر فيه هدفا واضحا وهو رغبته بالانضمام للفريق الأبيض فقط مع استبعاد أي مرشح يقوم باستخدام ورقة المنافس من أجل المزايدة فى المقابل المالى للصفقة.

فيما كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف النادى الأبيض فى عدد من الملفات المختلفة التى يأتى على رأسها تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض وقال حمادة أنور:"تحدثنا مع كارتيرون ولا يوجد أي مشاكل بين الطرفين ولكن لم يحدث تطرق لمدة تجديد التعاقد، لأن التجديد يكون بناء على الارتباطات القادمة فهل يمكن لأحد تحديد إمكانية استئناف الدوري من عدمه؟.. ولكن متمسكون بالطبع باستمرار كارتيرون".

فيما أبدى عضو مجلس الزمالك اندهاشه من الحكم الذى حصل عليه التونسى حمدى النقاز الذى فسخ عقده مع النادى من طرف واحد وحصل على حكما من الاتحاد الدولى بتغريم النادى الأبيض، مليون و300 ألف دولار وهو الحكم الذى طعنت عليه إدارة الزمالك وقال أنور:"سنقدم استشكالا يوقف الحكم، وأرى أن موقف الزمالك قوي والحكم سريع وغريب جدا ولنا قضية فى الفيفا وهي قضية كهربا لم يصدر حتى الآن حكما بها ولكن تم إصدار حكما لصالح النقاز بعد شهرين مما يثير الشكوك".

وتابع حمادة أنور فى إطار تعليقه على قضية النقاز قائلا:"من الممكن أن محامى النقاز علاقاته قوية داخل الفيفا ولا يمكن الجزم، ولكن مندهش من سرعة إصدار الحكم وبنسبة كبيرة سيتم تغيير محامي الزمالك في القضية".