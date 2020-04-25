شكرا لقرائتكم لاعب الأهلى المعار لسموحة: فايلر قالى اثبت نفسك وهنرجعك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبد المنعم لاعب فريق الكرة بنادي سموحة المعار من الأهلي، إن هناك بندا في عقده يسمح بتمديد إعارته لموسم آخر.

أضاف عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "هناك بند في عقدي مع سموحة، ففي حالة عدم قيدي في قائمة الأهلي الموسم المقبل، يتم تمديد إعارتي مع الفريق السكندري موسم آخر".

وتابع: "الأهلي لم يتواصل معي ولكن فايلر المدير الفني طلب مني أن أثبت نفسي لكي أعود مرة جديدة للفريق".

Advertisements

واختتم: "أفضل في الوقت الحالي التألق مع سموحة لكي أعود وأشارك ويكون لي دور مع الأهلي".

وانتقل محمد عبد المنعم إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، قادمًا من صفوف الأهلي.