شكرا لقرائتكم طارق يحيى لـ اتحاد الكرة: اعلنوا الأهلى بطلا والغوا الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، من اللجنة الخماسية بالتحلى بالشجاعة وإعلان إلغاء بطولة الدورى وإعطاء النادى الأهلى اللقب.

وقال طارق يحيى خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: أن الدولة مدت الحظر لآخر شهر رمضان، واتحاد الكرة بيأجل الدورى 15 يوما، فمش عارف إزاى يعنى الدولة مدت شهر وإحنا 15 يوما، يا ريت نلغى الدورى وندي الدورى للأهلى المتصدر.

وعن عودة الدورى، قال نجم الزمالك السابق: أطالب اتحاد الكرة بالتفكير في الموسم الجديد وإلغاء البطولة، موضحا: تمارين اللاعيبه في المنزل متلعبهمش ربع ساعة في أي مباراة وقابل بعد كدة الإصابات، وكلمت بعض مسئولي الأندية قالولى مش هنلعب الدورى إلا لما يتم التأمين على اللاعبين خوفا إصابة اللاعبين من فيروس كورونا، علشان لو اتصابوا مين هيعوض أهلهم عنهم.

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أضاف طارق يحيى: مش عارفين نجيب النجوم في البرنامج بسبب فيروس كورونا، لأن معظمهم بيرفض ييجى، وفيه لاعيب قالى مراتى مش عاوزة تخرجنى من البيت.