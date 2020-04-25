شكرا لقرائتكم العامري فاروق يهنئ أعضاء وجمهور النادي الأهلي بمرور ١١٣ سنة على تأسيسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري في احتفالات النادي بمرور ١١٣ سنة على تأسيسه في ٢٤ إبريل عام ١٩٠٧. ونشر العامري فاروق عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادي وعبارة ١١٣ سنة أهلي بالإضافة إلى درع نادي القرن. Advertisements وهنأ نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي جماهير النادي وكل المصريين والعرب بأول أيام شهر رمضان المعظم والذي وافق أول جمعة في الشهر الكريم وأيضاً ذكرى مرور ١١٣ سنة على تأسيس أول نادي للمصريين؛ النادي الأهلي المصري. واختتم وزير الرياضة الأسبق تدوينته قائلاً أنه قريباً جداً سنعود جميعاً إلى نادينا بإذن الله وأضاف هاشتاج #الأهليفوقالجميع وعدد من هاشتاجات الاحتفال بالذكرى.

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