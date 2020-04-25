شكرا لقرائتكم أتوبفيستر: خسارة الـ 6 – 1 أمام الأهلى الأسوأ لى مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أتوبفيستر المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إنه يمكث في منزله في الفترة الحالية للوقايا من فيروس كورونا المستجد. أضاف أتو بفيستر في تصريحات لـ قناة أون تايم سبورتس إن يعشق الفريق الأبيض موضحا أن يتذكر جميع اللاعبين ولن ينساهم مثل عبد الواحد السيد وحازم إمام Advertisements تابع ندرب الزمالك الأسبق :" أفضل موسم لى مع الزمالك 200-2001 " موضحا أن أسوأ مباراة في مسيرته الروية الخسارة أمام الأهلى 6 – 1 . وواصل :" كانت هناك مشاكل كثيرة في مباراة الـ 6 – 1 وحارس المرمى عبد المنصف لم يكن جيدا".

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