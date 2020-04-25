شكرا لقرائتكم سيف زاهر: راتب عمر جابر سيعوق انتقاله لنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى سيف زاهر، أن راتب عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، سيكون عائق أمام عودته لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، عقب انتهاء الموسم الحالى.

أضاف سيف خلال تقديم برنامجه عبر شاشة "أن تايم سبورت" أن عمر جابر يحصل على أكثر من 20 مليون جنيه فى الموسم من بيراميدز، وفى حالة عودته لصفوف القلعة البيضاء سيحصل على 11 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عامل الراتب سيكون عائق أمام عودة اللاعب.

تابع سيف زاهر حديثه مؤكدًا أن عودة عمر جابر للزمالك ستكون متوقفة على قرار اللاعب، إما أن يوافق على تخفيض الراتب ويعود لقلعة ميت عقبة، أو يتمسك بالاستمرار فى بيراميدز.

وكان رئيس نادى الزمالك، أبدى رغبته فى استعادة عمر جابر، مشددًا على أنه أحد أبناء القلعة البيضاء ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب، وهو ما يُفيد الفريق بالموسم المقبل.

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خرج عمر جابر من الزمالك 1 يوليو 2016، لينضم إلى صفوف بازل السويسرى، ومنه إلى لوس أنجلوس الأمريكى، على سبيل الإعارة فى يناير 2018، ثم العودة إلى بازل ومنه إلى بيراميدز يوم 12 يوليو 2018.

1372 يومًا هى عُمر رحلة عمر جابر منذ خروجه من الزمالك وانتقاله إلى بازل السويسرى يوم 1 من يوليو 2016، حتى موعد الإعلان عن ترحيب مرتضى منصور، بعودته إلى الزمالك.

وكان عمر جابر قد صُعد إلى الفريق الأول بنادى الزمالك، موسم 2010، ليشارك معه على مدار 6 مواسم، 158 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 15 هدفًا، فيما تلقى 21 إنذارا، كان من بينهم 26 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالم هدفين وصنع 5 أهداف.

وتوج عمر جابر مع الزمالك بـ 4 بطولات، كانت بدايتها كأس مصر مواسم 2012 – 2013، و2013 – 2014، و2014 – 2015، والدورى الممتاز موسم 2014 – 2015 فيما شارك مع بيراميدز فى 58 مباراة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، وساهم مع زملاءه فى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث من المقرر، أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغيني.