شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ 113.. نجوم الأهلى يحتفلون بالقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النادى الأهلى وعشاقه اليوم، الجمعة، بمرور 113 سنة على تأسيسه، حيث تأسست القلعة الحمراء يوم 24 أبريل 1907 داخل مدينة القاهرة، ثم أصبح أعرق الأندية الأفريقية والأكثر تحقيقاً للبطولات، وينال لقب "نادى القرن الأفريقى" .

فكرة إنشاء النادى الأهلى جاءت برعاية عدد من كبار الشخصيات فى ذلك الوقت، ومنهم عمر لطفى وطلعت حرب ومصطفى كامل، كنادٍ للشباب وممارسة الرياضة، ليصبح الأهلى أول نادٍ للمصريين فى مصر، وحصر عدد كبير من النجوم على تهنئة الأهلي بمرور 113 سنة على إنشائه..

حسام غالى يحتفل بعيد ميلاد الأهلى

حرص حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بنادى الجونة، على الاحتفال بحلول ذكرى تأسيس القلعة الحمراء، ونشر الكابيتانو صورته عبر حسابه على انستجرام، خلال تواجده فى ملعب مختار التتش، معلقًا عليها: "113 سنة أهلى".

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احتفل وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمرور113 عاما علي تأسيس القلعة الحمراء، وكتب جمعة عبر حسابه على إنستجرام، "عيد ميلاد سعيد يا أهلي وأجمل لحظات العمر".

وائل جمعة: 113 سنة من المجد وأجمل لحظات العمرعماد متعب: 113 سنة من الإنجازات..أعظم نادٍ بالكون

احتفل عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، بعيد ميلاد القلعة الحمراء، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وشارك عماد متعب فيديو صفحة الأهلي وعلق عليه، ١١٣ سنة من الإنجازات أعظم نادٍ فى الكون.

تغزل الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، فى القلعة الحمراء، احتفالا بذكرى التأسيس رقم 113. ونشر الحضرى صورة نسر الأهلى عبر صفحته الرسمية على تويتر، وعلق قائلا، "113 سنة من الإنجازات.. أعظم نادٍ فى الكون".

الحضرى يتغزل فى الأهلى: أعظم نادٍ بالكون

رمضان صبحي: 113 سنة اهلي

انضم رمضان صبحى نجم النادى الأهلي وقائد المنتخب الأولمبى، إلى كوكبة النجوم الذين يحتفلون بالذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، ونشر رمضان صبحي صورة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وهو يرتدي تيشرت النادي الأهلي خلال مشاركته بأحد مباريات القلعة الحمراء، وهنأ فريقه بذكراه السنوية مع وضه نسر الأهلي قائلا: " ١١٣ سنة اهلي".